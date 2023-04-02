İki Roman federasyonu bir araya geldi: Kobra Murat, 14 Mayıs'ta kime oy vereceklerini açıkladı

Dün bir araya gelerek seçimler hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan iki Roman federasyonu, destekleyecekleri ittifakı ve cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaştı. Adnan Demirez'in bazı isimlerin cumhurbaşkanı adayı olmak için toplaması gereken 100 bin imzaya ulaşamamasıyla ilgili göndermesi dikkati çekti. 'Kobra Murat' da desteklerinin nedenlerini açıkladı.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kanaat Önderleri ve Dernekler Federasyonu, düzenlenen basın toplantısıyla 14 Mayıs seçimlerindeki desteklerini açıkladı. Toplantıya federasyon başkanları, kanaat önderleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

'DESTEĞİMİZİ SEVE SEVE BELİRTİYORUZ'

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez şöyle konuştu:

"İstanbul'un iki Roman federasyonu olarak Cumhur İttifakı’na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, gariplerin önünü açmaya, eğitime ihtiyacı olan, konuta ihtiyacı olan, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize, bu ayrımcılığı, bu ikinci sınıf vatandaşlığı, bu ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi seve seve belirtiyoruz."

'SONUNA KADAR YANINDAYIZ'

Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler (Kobra Murat) de şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımız sayesinde Roman camiası olarak kendisine verdiği sonsuz destekler için teşekkürler ve saygılar sunuyoruz. Türkiye’deki en büyük iki tane Roman federasyonu birleştik. Onursal Başkanımız Selahattin Paker ile bize yardımcı oldu. Her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Roman camiasını en ileri taşıyacağına, bizim çocuklarımızın eğitim görmesine, içimizdeki sanatın dünyaya yayılmasına sebep olacağına inanıyorum. Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin yanında olacağız."

Divandiler, daha önce de "Cumhurbaşkanımız bana 'kobram' diyor. Çok seviyor beni" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmişti.