Daire alan vatandaş oldu: Seçmen listesinde doğuştan Türk yok

Gazeteci Timur Soykan, Ataköy'de bir seçmen listesini paylaştı. Listede doğuştan Türk vatandaşı olan kimse yok. Bir kişinin Irak doğumlu olduğu görülüyor, diğer seçmenler ise Suriye doğumlu.

Bu kişilerin daire alarak vatandaş olduklarını kaydeden Soykan, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Fotoğraftaki İstanbul Ataköy'de bir seçmen listesi ve doğuştan Türk vatandaşı yok. Soyadının ilk harfine göre sıralandığı listedekilerin tamamı Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler. Bir de lraklı var. Hepsinin adresi aynı caddede. Çünkü daire alan vatandaş oluyor.

Bu kişiler, İstanbul Ataköy'de sahile bir duvar gibi dikilen Sea Pearl Rezidans'tan 250 bin ya da 400 bin dolara daire alarak vatandaş olmuş. Seçmen adresleri burası. Burayı inşa eden ise Sedat Peker ifşalarında da gündeme gelen, AKP'ye yakın Kuzu Grup."