Erdoğan taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya'dan '1 Nisan' videosu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla ünlenen Muhammed Nur Nahya, 1 Nisan konulu yeni bir video çekti.

Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de taklitlerine yer verildi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 1 Nisan sebebiyle aynı masada oturduğu konu edinilen videodaki diyaloglar dikkat çekti. Geçtiğimiz haftanın hareketli siyasi gündemine atıfta bulunan videoda Erdoğan'ın Akşener'e dönerek, "Meral Hanım maşallah siz de çok güzel olmuşsunuz. Nazar değmesin bir kurşun döktürelim size" dediği ve akabinde Akşener'in Erdoğan'a papatya çayı ikram ettiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş" demişti.

Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşarak Twitter'dan "papatya çayı" önerisinde bulunmuştu. Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında kendisine yönelik söylediği "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine işaret ederek, "Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey" ifadelerini kullanmıştı.