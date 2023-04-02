MHP'den Sinan Oğan için ihraç çıkışı: 'Ahlaksızca yayınlar yapılmaya devam ediliyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Sinan Oğan'ın MHP tabanından destek alabileceği yönünde iddialara tepki gösterdi. Özdemir, İsim vermeden Oğan'ın MHP'den ihraç edildiğini hatırlattı.

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MHP'den Sinan Oğan için ihraç çıkışı: 'Ahlaksızca yayınlar yapılmaya devam ediliyor'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğanü Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday oldu.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın siyasi geçmişi ise adaylığı ile birlikte yeniden gündemde. Oğan'ın MHP seçmeninden destek alabileceği yönünde yorumlara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Oğan'ın partiden ihraç edildiğini isim vermeden hatırlattı. 

İsmail Özdemir Twitter'da "Terörist Demirtaş’ı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi övmenin de dahil olduğu, Türk milliyetçiliği ile bağdaşmayacak çok sayıda sebepten ötürü MHP’den ihraç edilmiş bir şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında maksatlı ve ahlaksızca yayınlar yapılmaya devam ediliyor" diye yazdı. 

MHP'Yİ ELEŞTİRDİ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DEDİ.

Sinan Oğan 2015 yılında MHP'den; "Sinan Oğan'ın attığı tweetteki, “Türk Milliyetçilerinin partisi MHP, Osmanlının başkenti, Türk Dünyasının göz bebeği İstanbul’da HDP’nin gerisinde kaldı. Başarı nerede?” ifadeleri nedeniyle ihraç edildi.

Ancak Oğan, açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü.2017 yılında Anayasa değişikliğinin Meclis görüşmelerinde "Hayır" oyu kullanan ve "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" platformuna destek veren Sinan Oğan kampanyaya destek veren diğer vekiller İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu ve Nuri Okutan ile birlikte ihraç edilmişti. 

 
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2023 cumhurbaşkanı adayları
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