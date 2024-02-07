Selahattin Demirtaş'tan Başak Demirtaş açıklaması: Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yarışın en çekişmeli olacağı yer ise, AKP'nin uzun yıllardır kazanmak için hazırlık yaptığı İstanbul olacak. CHP ile görüşmeler yapan DEM Parti yönetimi, İstanbul'da aday çıkaracaklarını açıklamıştı. Partinin adayının ise Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olması bekleniyordu.

Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Kararı DEM Parti yönetimiyle görüş birliği içerisinde aldıklarını belirten Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın geçtiğimiz 5 Şubat'ta partiyi temsilen bir heyetle bir araya geldiğini ve tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini vurgulaması, ayrıca dikkati çekti.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

DEM Parti Milletvekillerimi Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Tiryaki ve Oluç ziyarete ilişkin ve Demirtaş’ın son güncel tartışmalara ilişkin notunu paylaştı.

DEMİRTAŞ: HALKIMIZ BİZE GÜVENSİN NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Mehmet Rüştü Tiryaki, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Demirtaş’la görüşmesini şöyle aktardı:

“Bir mesajı var, çokça tartışılan bir konu sevgili Başak Demirtaş’ın ‘parti eğer uygun görürse böyle bir teklif getirirse, halklarımızın geleceği ve barış için’ adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi dahilinde ve birlikte görüşmeler sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konu ile ilgili çok açık bir mesajı (Demirtaş’ın) var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Demirtaş’ın söylediği şey şu: ‘Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz.’ diyor sevgili Selahattin Demirtaş.”

"PARTİ İLE ARAMDA AYRILIK GAYRILIK YOK"

Saruhan Oluç ise “İki cümle eklemek isterim. Selahattin Demirtaş’ın sözleri ile ifade ediyorum. Dedi ki ‘Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse pirim vermesin.’ Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem