AKP'li Başkan Özlü: Bakanım demeyenlere kızıyormuş diyorlar

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyaset ülkenin ana gündem konusu olmayı sürdürürken siyasiler de farklı çıkışlarla gündeme geliyor.

65. Hükümette Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenen, ardından da Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü, kendisine bakanım demeyenlere çok kızıyormuş söyleminin dedikodu olduğunu belirterek “Bu Ankara’da siyasi nezaket ifadesidir. Ama ‘bu adam böyle istiyor’ demek çok çirkin, çok kaba” açıklaması yaptı.

Başkan Faruk Özlü, sosyal medyada ve kamuoyunda yayılan “Bakanım demeyene kızdığı” şeklindeki söylentilere yanıt verdi.

Özlü “Düzce’de şehir efsanesi gibi bir dedikodu dolaşıyor. Benim de kulağıma geliyor. Dedikodu sahipleri, ‘Faruk Özlü ile görüşürken, bakanım demezsen kızıyormuş’ diyorlar. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Bir insan karşısındakine ‘bana bakanım deyin’ diyebilir mi, bunu der mi? Bakanlık yapmış birine, siyasi nezaket ifadesi olarak ‘bakanım’ denilebilir. Milletvekilliği yapmış birine ‘milletvekilim’ denilebilir. Bu Ankara’da siyasi nezaket ifadesidir. Ama ‘bu adam böyle istiyor’ demek çok çirkin, çok kaba. Bu yalandır.

BENİM PROFİLİMDEKİ BİR ADAMIN...

Bunları söyleyenler bir kusur nereden bulabiliriz derdindeler. Bu adam hırsızlık yapıyor diyemiyorlar, tembel diyemiyorlar, kafası basmaz diyemiyorlar. Bir şey bulamadıkları için böyle bir dedikodu yayıyorlar. Benim profilimdeki bir adamın bunu demesi çok ayıp. Benim kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım bu yalan dedikodulara asla ve kat’a itibar etmemeleri” dedi.

Kaynak: İHA