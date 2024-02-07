'İki parti arasında adı konulmamış görüşmeler' iddiası: DEM'in AKP'den üç isteği

31 Mart yerel seçimlerine sayılı zaman kala partilerin çalışmaları da hızlandı. Ankara'da kulislerden sızan bilgilere göre ise AKP ile DEM arasında adı konulmamış bir görüşme trafiği başladı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre DEM, İstanbul’da aday çıkarmama karşılığında AKP’den üç istekte bulundu ancak söz konusu istekler AKP tarafında kabul görmedi. DEM Parti’nin AKP’den, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kazanılması halinde, iktidarın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamaması, cezaevinde bulunan ve durumu ağır olan bazı tutukluların salıverilmesi ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılması yönünde taleplerde bulunduğu” iddia edildi.

‘DEMİRTAŞ ÖNE SÜRÜLDÜ’

Ancak AKP’nin DEM’in bu üç isteğine, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer belediye başkan adaylarının sicili temiz olması, terör örgütleriyle iltisaklı olmaması ve işbirliğinde bulunmaması halinde zaten belediyelere kayyım atanmadığı, Türkiye’nin terörle mücadelede katettiği mesafe ortadayken, elebaşı Öcalan’a yönelik tecritin kaldırılamayacağı ve durumu ağır olan bazı tutukluların salıverilmesinin mümkün olmadığı ancak durumlarının sağlık raporu ile kesinleşmesi halinde, prosedür gereği cezalarının ev hapsine çevrilebileceği” yanıtını verdiği öne sürülüyor. DEM Parti’nin, taleplerinin AKP tarafından kabul edilmemesi sonrasında ise geçen günlerde, “AKP’ye karşı İBB başkan adayı olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığını öne sürdüğü” konuşuluyor.