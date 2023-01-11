Selahattin Demirtaş: 'To be or not to be Erdoğan'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

''SEÇENEKLERİ TARTIŞMALAR BELİRLEYECEK''

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Demirtaş, seçimlerde hangi adayların yarışacağını yapılacak tartışmaların belirleyeceğini ifade etti.

Demirtaş, ''Oy pusulasında hangi seçeneklerin önümüze çıkacağını, son günlerdeki tartışmalar belirleyecek. Şu anda kesinleşmiş tek şey şu: Bu zulüm iktidarından hep birlikte kurtulacağız, işte bunu kimse değiştiremeyecek. Neden mi? Çünkü halk kararını vermiş, bitmiş bu mesele'' ifadelerini kullandı.

''TO BE OR NOT TO BE ERDOĞAN''

Demirtaş paylaşımlarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

''Oynadığın bütün kirli oyunların, kurduğun bütün tuzakların farkındayız Erdoğan. Ama bir dönem daha halkımıza işkence etmene izin vermeyeceğiz. Nasıl mı? Çünkü halk seni çizmiş, bütün mesele bu. To be or not to be Erdoğan. Yani kürsüye gel ki görem.''