Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu
Ocak ayında yapılacak il kongresinde aday olmayacak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi.
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ocak ayında yapılacak il kongresinde aday olmayacağı açıklamıştı.
Kavuncu'nun aday olmama kararı 'Milletvekilliği adayı olacağı' yönünde yorumlara neden olmuştu.
YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU
İYİ Parti, Kavuncu'nun Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildiğini duyurdu.
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