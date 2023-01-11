Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu

Ocak ayında yapılacak il kongresinde aday olmayacak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi.

Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu

İYİ Parti’nin önemli isimlerinden İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ocak ayında yapılacak il kongresinde aday olmayacağı açıklamıştı.

Kavuncu'nun aday olmama kararı 'Milletvekilliği adayı olacağı' yönünde yorumlara neden olmuştu. 

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gerçek Gündem'e konuştu: Altılı Masa'nın dağılma ihtimali yok 2-3 hafta sonra çok farklı şeyler konuşacağızİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gerçek Gündem'e konuştu: Altılı Masa'nın dağılma ihtimali yok 2-3 hafta sonra çok farklı şeyler konuşacağızGüncel

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

İYİ Parti, Kavuncu'nun Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildiğini duyurdu. 

Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu - Resim : 2Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu - Resim : 3

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