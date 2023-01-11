CHP'den İmamoğlu'na açılan davaya ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla dava açılmasına; “Müflis iktidar eski defterleri karıştırıyor. Uyduruk davalar, soruşturmalar yetmedi şimdi yıllar öncesine gidip suç uydurmaya çalışıyorlar'' açıklamasında bulundu.

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CHP'den İmamoğlu'na açılan davaya ilişkin ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat' suçlamalarıyla yeni dava açıldı. 

İmamoğlu'ndan 'dava' tepkisi: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe aitİmamoğlu'ndan 'dava' tepkisi: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe aitSiyaset

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, konuya ilişkin ''Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait'' açıklamasında bulunurken; CHP'den de ilk açıklama geldi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dava açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Torun şu ifadeleri kullandı:

“Müflis iktidar eski defterleri karıştırıyor. Uyduruk davalar, soruşturmalar yetmedi şimdi yıllar öncesine gidip suç uydurmaya çalışıyorlar. Sırada hangi kumpas var ey iktidar? Sel gider kum kalır Ekrem İmamoğlu başkanım. Ne yaparlarsa yapsınlar; hak gelecek, batıl zail olacak.”

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