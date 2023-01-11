İmamoğlu'ndan 'dava' tepkisi: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait

İBB Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni bir dava açılmasına ilişkin olarak "Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" dedi.

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İmamoğlu'ndan 'dava' tepkisi: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait

İktidarın hedef almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni dava açıldı. Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da Büyükçekmece Adliyesi'nde görülecek. 

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre; dava İçişleri Bakanlığı'nın savcılığa yaptığı ihbarın ardından başlatılan soruşturma sonucunda açıldı.

Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun yenilenen seçimlerde de birinci çıkmasının ardından belediye yönetimi hakkında çok sayıda dava açılmış, İmamoğlu'na 'ahmak' kelimesi nedeniyle hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. 

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan yeni bir dava daha açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı. 

Twitter hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, 8 yıl önce Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde gerçekleşen bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 

İmamoğlu, "Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta" dedi. 

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" ifadesini kullandı. 

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