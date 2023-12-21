Seçime aylar kala tartışmalar alevlendi: Saadet Partili yetkiliden CHP ile işbirliğine yeşil ışık!

Saadet Partisi cephesinden bir yetkili yaklaşan yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine açık olduklarını açıkladı.

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Seçime aylar kala tartışmalar alevlendi: Saadet Partili yetkiliden CHP ile işbirliğine yeşil ışık!

Yerel seçime aylar kala, ittifak tartışmaları da alevlendi. CHP ile işbirliği reddeden İYİ Parti istifa dalgalarıyla karşı karşıya kaldı.

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Son olarak, Saadet Partisi’nden de yerel seçimlerde ittifaka ilişkin bir yeşil ışık geldi.

Cumhruriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, yerel seçimlere ilişkin konuşan Saadet Partisi yetkilisi, “Gelecek Partisi ile ortaklığımız da yerel düzeyde olacak. Büyükşehirlerde de ilçelerde de ortak aday çıkarabiliriz. Adaylar içerisinde kazanabilme ihtimali yüksek olan hangi taraftan olursa olsun o kişi desteklenecek” diye konuştu.

İlgili yetkili, CHP ile işbirliği teklifine de açık olduklarını kaydetti.

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