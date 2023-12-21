YSK'nin seçim günü yasakları belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nin aldığı karara göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

Son Güncelleme:
YSK'nin seçim günü yasakları belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

YAYINLAR SAAT 21.00'DEN SONRA SERBEST

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

BASIN KURULUŞLARI PARTİLER VE ADAYLAR ARASINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK

YSK, bir başka kararıyla da 1 Ocak 2024'ten seçimin bitimine kadar olan dönemde basın ve yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın ilkelerini belirledi.

Kararda, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının; tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler
YSK Yerel Seçim yasak Emniyet
Son Güncelleme:
İddialı Kanal D dizisi final yaptı: Final kararının perde arkası sızdı İddialı Kanal D dizisi final yaptı: Final kararının perde arkası sızdı
AKP'nin İBB adayı için son çalışmalar: 'Listede üç kişi kaldı, Ali Yerlikaya da içlerinde' AKP'nin İBB adayı için son çalışmalar: 'Listede üç kişi kaldı, Ali Yerlikaya da içlerinde'
2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız 2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız
Kuran’a Hizmet Vakfı sorumlusunun istismar dosyası kapatıldı Kuran’a Hizmet Vakfı sorumlusunun istismar dosyası kapatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor' 'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor'