AKP'nin İBB adayı için son çalışmalar: 'Listede üç kişi kaldı, Ali Yerlikaya da içlerinde'

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları açıklanırken, AKP'de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak adaylık için adı geçen isimler sık sık gündeme gelmeye başladı. İlk olarak Süleyman Soylu'nun aday olacağı söylemleri ile başlayan süreçte, farklı farklı birçok isim de dillendirildi. Son olarak adaylık için üç ismin kaldığı ve aralarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bulunduğu iddia edildi.

AHMET HAKAN AÇIKLADI

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin İstanbul adayları için üç isim sıraladı. Hakan'ın verdiği üç isim arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

"İyi haber alan kaynaklarıma göre AK Parti’nin İstanbul aday adaylarının sayısı üçe inmiş. Önem sırasına göre değil alfabetik sıraya göre veriyorum üç ismi" diyen Hakan, şu isimleri verdi:

"Ali Yerlikaya.

Murat Kurum.

Tevfik Göksu."

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