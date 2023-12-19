İstanbul stratejisi sil baştan: AKP'de gündemdeki isimler beklentiyi karşılamadı, rota değişti

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları 'titizlikle' yürütülüyor. 'Kazanacak aday' vurgusu öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aşkım" dediği ve her fırsatta yeniden iktidar partisine geçmesi yönünde temennide bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için stratejinin değiştiği konuşuluyor.

Megakent için yapılan temayül yoklamasından sonra konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, önceleri '15 Aralık' olarak konuşulan aday netleştirme sürecinin ay sonuna kadar uzadığını açıklamıştı.

KRT'den Onur Dalar'ın aktardığına göre iki gün önce gerçekleşen temayül yoklamasına İstanbul milletvekilleri, İstanbul ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve ilk 3 kademede bulunan ilçe yöneticileri katıldı. Toplantı 14:30'da başladı. İstanbul'un 3 seçim bölgesinin 3 ayrı oturum şeklinde görüşleri alındı.

Yoklama yaklaşık 3 saat sürdü. Katılımcılardan İstanbul adayı için sırasıyla 3 isim istendi.

TEŞKİLAT VE MİLLETVEKİLLERİ AYRIŞTI

AKP'li kaynaklar yoklamada teşkilatların ağırlıklı olarak kendi ilçelerindeki ilçe başkanlarını ya da belediye başkanlarınının ismini birinci sırada verdiğini söyledi. İkinci sırada verilen isimler arasında ise mevcut Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ismi öne çıktı.

Yoklamada milletvekilleri arasındaysa Murat Kurum ve Fahrettin Koca isminin ağırlık kazandığı konuşuluyor.

Murat Kurum'un adaylık için istekli olduğu söylenirken, Fahrettin Koca'nın Kurum kadar adaylığı istemediği iddia ediliyor. En büyük sebebi ise AKP teşkilatının bürokrat kökenli isimlere mesafeli olması.

YENİ STRATEJİ 'NO NAME' ADAY

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ismi daha önce de kulislere yansımıştı.

Adaylığı gündeme gelen isimlerin İstanbul anketlerinde beklentiyi karşılayamamasının AKP'yi yeni strateji arayışına yönelttiği konuşuluyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında 'kuvvetli' bir isim yerine yerelde başarılı olmuş, polemiklerden uzak ve teşkilat tarafından da sevilen bir isim arayışı başladı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan bu profile uyuyor. Ergün Turan'ın Trabzonlu ve eski TOKİ Başkanı olması da adaylık için ismini öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

AKP teşkilatı ayrıca Ergün Turan'ı Fatih Belediye Başkanı olarak başarılı buluyor. 2019 seçiminde İstanbul İl Teşkilatının Binali Yıldırım için yeterince çalışmadığı iddiaları parti içinde tartışma yaratmıştı. Aday belirleme komisyonu bu konu üzerinde özellikle duruyor.

Erdoğan'ın da İstanbul seçimlerinde birden fazla miting yaparak sahada olması bekleniyor.