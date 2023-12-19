Kılıçdaroğlu - Özgür Özel görüşmelerinin perde arkası: 'Artık genel başkansın, bunları bilmeye hakkın var'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halefi Özgür Özel ile biri devir teslim töreninden önce olmak üzere gerçekleştirdiği iki görüşmenin detaylarını Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya'ya anlattı.

Buna göre düşünce ve uyarılarını yeni ana muhalefet partisi liderine ilettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sen artık genel başkansın. Bunları bilmeye hakkın var" diyerek özel anekdotlar paylaştığını kaydetti.

Küçükkaya, yazısının devamında Kılıçdaroğlu ile sohbetine dair şunları kaydetti:

'ÖZGÜR ÖZEL AKÇELİ İŞLERE GİRMEZ'

"Partisi için kaygıları var. Partinin DNA’sının ve tarihi kimliğinin değişmesinden ve diğer partilere benzemesinden endişe ediyor. 'Özgür bey ne yaptı?' diye sordum. Dikkatle dinlemiş, notlar almış. Uzun sohbetimizin bir yerinde Özgür Özel’in dürüst bir kişi olduğunu söyledi. ‘Akçeli işlere girmez’ dedi.

'İKİ KONUDA ELEŞTİRİSİNİ İFADE ETMİŞ'

Politik gelişmelere dair bir iki somut soru yönelttim. Mesela aday tartışmalarıyla ilgili…

'Ben artık bunları Özgür Bey'le konuşmam. Bana sorsa bile olmaz. Genel Başkan o' diyerek çok doğru ve etik bir çerçeve çizdiğini gösterdi, Özel’le ilişkisinde ikinci görüşmelerinde Özgür Bey 'Nasıl görüyorsunuz?’ diye sorunca 2 konuda eleştirisini ifade etmiş. Bana yine 'off the record' anlattı."

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