İstanbul'daki temayül yoklamasının sonuçları: AKP'de ilk üç belli oldu, 'sürpriz bir aday' ihtimali var
Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP tarafından İstanbul'da yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun birinci, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ikinci, iddialı adaylardan biri olan eski bakan Murat Kurum'un ise üçüncü olduğu bilgisini aktardı.
14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları 'titizlikle' yürütülüyor. 'Kazanacak aday' vurgusu öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aşkım" dediği ve her fırsatta yeniden iktidar partisine geçmesi yönünde temennide bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için senaryonun her an değiştirilebileceği konuşuluyor.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde megakentte yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. Bilginin Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:
"Kaynaklarım Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun birinci, iddialı adaylardan olan eski bakan Murat Kurum'un ise üçüncü olduğunu bildirdi. İkinci sırada ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yer aldı."
Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" bilgisini de yazısında not düştü.