Cezaevinden çıkan kişiyi havaya ateş açarak karşıladılar!

Başakşehir’de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreni pes dedirtti. Sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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Cezaevinden çıkan kişiyi havaya ateş açarak karşıladılar!

Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişinin karşılanması için yapılan tören bu kadarı da pes dedirtti.

Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı.

Tören dakikalarca sürerken çekilen görüntülerde yaşları küçük çocukların tabancalarla havaya onlarca el ateş açtığı görüldü.

Kaynak: İHA

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