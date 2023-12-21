Kuran’a Hizmet Vakfı sorumlusunun istismar dosyası kapatıldı

Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in kapatılan istismar dosyasına karşı yapılan itirazdan hâlâ bir sonuç alınamadı. Ayhan Şengüler’in 4 yaşındaki kızı D.Ş.’yi istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanmasına rağmen dosyasının kapatılmasını BirGün ortaya çıkarmıştı.

Anne H.Ş. savcılığa yaptığı itirazda, “Bana Kuran’a Hizmet Vakfı’nda tecavüz eden Ayhan Şengüler ile zorla evlendirildim. 15 yaşında bir çocukla evliliğimiz sırasında birliktelik yaşadı” iddialarında bulunmuştu. Hatta selefi ve devlet karşıtı söylemlere sahip olduğu bilinen ve Kuran’a Hizmet Vakfı adı altında faaliyet yürüten tarikatın şeyhlerinin anne H.Ş.’nin evinde mahkeme kurduğu da ortaya çıkmıştı.

SAVCI ‘TUTUKLAYIN’ DEMİŞTİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 22 Şubat’ta ise Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, Ayhan Şengüler’in “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanmasını talep etti. Şengüler’in istismar suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu da belirtti. Ancak, savcı Yörük’ün “kuvvetli deliller var” demesine rağmen, dosyaya sanki “gizli bir el müdahale etti” ve Şengüler dikkatleri çeken bir şekilde tutuklanmadı. 5 Nisan’da ise “yeterli delil olmadığı” öne sürülerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve dosya kapatıldı.

AYLARDIR UĞRAŞIYORUZ!

Anne H.Ş., “Kovuşturmaya yer yok kararı” ile dosyanın kapatılmasına itiraz etti. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen hâlâ H.Ş.’nin itirazı incelenmedi. Anne H.Ş.’nin avukatı Selin Nakıpoğlu ise “05 Nisan 2023 tarihinde savcılığın kovuşturmaya yer yok kararına itirazımız hala sonuçlanmadı” diyerek duruma tepki gösterdi.

“Dört yaşındaki bir çocuğun babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını ve bu konuda kamu davası açılması gerektiğini söylüyoruz, aylardır uğraşıyoruz” diyen Nakıpoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her hafta hakime kararını beklediğimizi hatırlatıyoruz. Sonuç: hâl elde koca bir sıfır! Adalet arayışı için bu mücadelemiz devam edecek ancak durum çok vahim. Hukuk güvenliğinden o kadar uzak bir noktadayız ki, her seferinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtiyorlar. Böylesine ağır bir suç isnadı var, ancak fail hakkında herhangi bir hukuki tedbir alınmadı. Bu gidişle yargılayacak fail bulamayacağız, yoksa istenen bu mu? Bu dosyayı kim, neden sümen altı etmek istiyor? Dört yaşındaki çocuğun adalet arayışında sessiz kalanların, görevini yerine getirmeyenlerin hepsi sorumlu.”