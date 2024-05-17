Seçimde AKP'den CHP'ye geçmişti: Denizli'de belediye tesislerinde alkol satışına onay çıktı

AKP'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde alkollü içki satışının başlaması için sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

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Seçimde AKP'den CHP'ye geçmişti: Denizli'de belediye tesislerinde alkol satışına onay çıktı

Geçtiğimiz ay yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AKP'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde alkol satışına izin verildi.

CHP'li yönetim, belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkollü içeceklerin satışına izin vermek için bir teklif hazırladı. Teklifte şu ifadeler yer aldı:

"MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemiz şirketi BELTAŞ tarafından işletilen şu adreslerin "içkili yer bölgesi" olarak belirlenmesi ve alkol satışına başlanması konusunda karar alınmak üzere konunun Meclis gündemine alınmasını arz ederim:

1. Mehmetçik Mahallesi Çamlık Bulvarı No:49 Pamukkale/DENİZLİ (Beyaz Kafe ve bahçesi)

2. Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi No:37 Pamukkale/DENİZLİ (Sosyal Tesis ve bahçesi)

3. Kınıklı Mahallesi Çamlık Bulvarı No:77 Pamukkale/DENİZLİ (Hayat Kafe ve bahçesi)

4. Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi No:33/1 Merkezefendi/DENİZLİ (Butik Kafe ve bahçesi)

5. Gerzele Mahallesi Değirmenönü Caddesi No:77 Merkezefendi/DENİZLİ (Değirmen Kafe ve bahçesi)"

Seçimde AKP'den CHP'ye geçmişti: Denizli'de belediye tesislerinde alkol satışına onay çıktı - Resim : 1

CHP grubunun teklifi, belediye meclisinde çoğunluk oyuyla kabul edildi ve böylelikle belediye tesislerinde alkollü içecek satışı başlamış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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