Bakan Tunç'tan Kobani Davası açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçlerini bekleyeceğiz

Kobani Davası, 28 Şubat afları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemi açıklamalarda bulundu.

Tunç, Kobani Davası kararları hakkında, "Bazıları tahliye olacak, bazıları beraat edecek. İstinaf ve temyiz süreçlerini bekleyeceğiz" dedi. Tunç, ayrıca "6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu olayları unutmadık. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 sanığın yargılanması başladı. 25'i hapis cezasına çarptırıldı, 15'i ise müebbet hapis aldı. Toplamda 108 sanık yargılandı, 72'si kaçtı. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 24 kişi ceza aldı, 12 kişi beraat etti. Tahliyeler gerçekleşti. Benzer terör olaylarını önlemek için birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Terörle mücadelemiz sürecek. Demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açık. İstinaf ve temyiz süreçlerini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SONUÇLARI BEKLEYECEĞİZ'

Ayhan Bora Kaplan Soruşturması hakkında da konuşan Tunç, "Soruşturmada gözaltına alınan sivil ve resmi görevliler var. Sonuçları bekleyeceğiz" cümlelerini sarf etti.

28 ŞUBAT YORUMU

28 Şubat Davası'nda yaşanan af kararıyla ilgili olarak Tunç, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Tahliyeler bugün gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Tunç, "Ülkemiz darbelerle dolu bir geçmişe sahip. Bundan sonra darbelerin olmaması için demokrasiyi güçlendirdik. Darbeciler yargılandı. Demokratik, sivil bir anayasa için mücadelemiz devam edecek. 28 Şubat'ı yaşatanlar da cezalandırıldı. 28 Şubat sanıklarının yaşları ilerlemişti. Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullanarak tahliyeleri sağladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem