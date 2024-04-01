Seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu... Akşener duyurdu: İYİ Parti olağanüstü seçimli kongreye gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, partisinin seçimli kongreye gideceğini açıkladı.

Seçimlere CHP ile iş birliğini reddederek 81 ilde kendi oylarıyla giren İYİ Parti’nin oy oranı kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3.77’de kalmıştı. Bu oy oranı kamuoyunda büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilmişti.

İYİ Parti’nin Ekonomi Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada genel başkanı Akşener’i istifaya davet ederek kendisi de görevinden ayrılmıştı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin iradesiyle seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetin onuruna yakışır bir olgunlukla gerçekleşmesini önemli ve kıymetli buluyorum. Demokrasilerde her şey tartışılır ancak tek bir şey tartışılamaz. O da şudur; milletin hür iradesiyle sandığa attığı oy.

Her zaman millet iradesinin üzerinde bir irade olmadığını söyledi. Sonuçlara göre 1 il, 24 ilçeyi partimize emanet etti.

Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin 2 yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulmuş olduğunu görmüş olduk. Milletimiz bu seçimde alışılmış kutuplaşma alanlarına suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

Şüphesiz ki milletimiz en esaslı mesajı da iktidara verdi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe 'artık yeter' dedi. Erdoğan'a artık zorundasın dedi. Kendisini defalarca uyarmıştık. 'Milletin sabrını taşırma' demiştik. 'Tencere her iktidarı sallar' demiştik.

İSTİFA ETMEDİ; SEÇİMLİ KONGREYİ DUYURDU

İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem