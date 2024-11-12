Sayıştay'dan 'Erzurum' Raporu... Büyükşehir 482 Milyon TL'ye Kefil Oldu

Belediyelerin harcamaları ve bazı uygulamaları tartışma konusu olurken, Sayıştay’ın belediyelere ilişkin birçok usulsüzlük ve şaibeli durumu ortaya koyduğu 2023 yılı raporu açıklandı. AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kısımda ise 50 başlık halinde, tespit edilen olumsuz bulgulara yer verildi.

ATM ALANLARI İHALESİZ KULLANDIRILDI

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın aktardığına göre; belediye sınırları içinde bulunan ATM alanları ihalesiz kullandırıldı. Belediye sınırları içinde bulunan ATM alanları 2886 sayılı kanun kapsamında ihale edilerek işletilmesi/kiralanması gerekiyor. Fakat Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu taşınmazları ecrimisil (Bir gayrimenkulün, sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucu oluşan tazminat hakkı) karşılığında protokol düzenleyerek kullandırdığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, idarenin 30 adet ATM alanının kullanımı için çeşitli bankalarla protokol imzaladığı fakat 31.12.2023 tarihi itibarıyla yalnızca 3 ATM alanının kullanımına ilişkin protokolün yürürlükte olduğu ortaya çıktı. Kalan 27 adet ATM alanına ilişkin protokolün yürürlük süresinin dolduğu buna karşın süresi dolmuş mevcut protokol üzerinden işlemlere devam edildiği ve bu alanların tamamının ihale yapılmaksızın ecrimisil alınmak suretiyle bankaların kullanımına verildiği belirlendi.

USULSÜZ HUZUR HAKKI ÖDEMESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerinde yöneticilik sıfatına haiz olmayan kişiler görevlendirildi. Böylece huzur hakkı ücreti alması hukuken mümkün olmayan bu kişilerin her ay düzenli olarak söz konusu şirketlerden huzur hakkı ücreti aldığı tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından işlettirilmek veya kiraya vermek suretiyle elde edilen otopark gelirlerinin yüzde 50’sinin nüfusları oranında ilçe belediyelerine aktarılmadığı da belirlendi.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde 2023 yılında kiraya vermek suretiyle elde edilen otopark geliri toplam 1 milyon 84 bin 237 TL. Söz konusu gelirin yarısının nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıtılmadığı görüldü.

ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERE KREDİ İÇİN KEFALET

İdare tarafından meclis kararları ile ortağı olduğu şirketlere kredi kullanımı için kefalet verildiği görüldü. 2023 yılında alınan meclis kararları ile belediyeye ait şirketlere kefil olmak üzere toplam 481 milyon 850 bin TL tutar için, iller bankası ve bazı özel bankalardan teminat mektubu alındığı bu kapsamda belediye başkanına borçlanma yapabilmesi için yetki verildiği tespit edildi.

Encümen üyelerinin mevzuata uygun olmayan şekilde görevlendirildiği ve ödenek ödendiği belirlendi. Engelli memur çalıştırma zorunluluğuna uyulmadı. 13 engelli memur istihdam edilmesi gerekirken 2 engelli memur çalıştırıldığı görüldü.

İdari para cezasından kaynaklı 682 bin 697 TL tutarında alacağının bulunduğu, bu cezaların tahsilini sağlamak adına son dört yıldır herhangi bir haciz işlemine başlanmadığı belirlendi.

Kaynak: Gazete Duvar