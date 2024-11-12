CHP'den 'Etki Ajanlığı' Teklifi İçin Kırmızı Alarm: Özgür Özel Tüm Vekillere Çağrı Yaptı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak adlandırılan düzenlemeye tepki gösteren Özel, "Etki ajanlığını muhalifler için bir sopa olarak kullanmak üzere getiriyorlar. Kırmızı alarm! Tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

İZMİR'DEKİ FACİA

"İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Öğrendikçe insanın içi acıyor. Emekli bir felsefe öğretmeninin kızı Melis Akcan. Eşi hapse giriyor, bu sefer kendisi başlıyor hurda toplamaya. Evde en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuk ve büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor.

Türkiye'de yoksulluk, güvencesizlik ve aile içinde yaşananlara karşı, kadınların çaresizliğine kimse gözü kapalı kalamaz. Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak.

ERDOĞAN'A 'ATATÜRK' YANITI

İşine gelince Atatürkçü olanlar, sonra Atatürk'ün, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, 'Ne ölüme ne dirime' diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar ama 15 Temmuz akşamı 'Bulun bulun, Atatürk bayrağı, posteri bulun, il başkanlıklarımıza asın' diyenler, kafası bozulduğunda dönüp iki ayyaş deyip, sıkıştığında 'Keşke 10 yıl daha yaşasaydı' diyenlerin samimiyetini bu milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Ama bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Ekonomik kriz her alanda derinleşirken iktidar irrasyonel davranışlara devam ediyor. Yılbaşına kadar 81 ilde ekonomiyi anlatacağız. Gerçek derdimiz ekonomidir.

Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına yokuz. Asgari ücret 30 bin altı olursa mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30 bin lira altına yokuz!

ETKİ AJANLIĞI İÇİN KIRMIZI ALARM

Etki ajanlığını getirmek istiyorlar. Muhalif gazeteciler için, muhalifler için bir sopa olarak kullanmak üzere getiriyorlar.

Hukukun en temel beklentisini bile aramadan. 'Birisi bana muhalifse ben onu başkalarının etki ajanı olarak etiketlerim kimseyi de konuşturmam.' Millet buraya milletvekili seçip yolladı, hukukçu arkadaşlar var. Yabancı ülkenin buradaki taşeronu yakalanınca bir buçuk yıl ceza verebiliyoruz. Ama senin yazdığın gibi olursa dışarıdan çalışmalara YÖK para ayırmaz, akademisyen fon bulur, 'etki ajanısın' diyecekler. gazeteci dışarıdan fon bulur yayın yapar, 'etki ajanısın' diyecekler. Otoriterlik bulaşıcı, birbirlerinden öğreniyorlar. Bu etki ajanlığının patenti sayın Putin'de. Sonra Gürcistan, Kırgızistan izlemiş. NATO Parlamenterler Meclisi'nde bu düzenlemenin demokrasiye tehdit olduğu bir karar bağlanmış. Bizim de üyelerimiz var hatta Faik Öztrak yönetici pozisyonunda. 18 üyenin 10'u AKP ve MHP'li. Bu 10 arkadaş NATO'da 'demokrasiye aykırı' diye imza atmışlar. Devlet Bey için kolay, iki tanesini partiden atar. Senin milletvekillerin demokrasiye aykırı diye Mayıs ayında imza atıyorlar. Kırmızı alarm! Hayvan hakları ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm! Tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar.

AHMET ÖZER TEPKİSİ

Serdar Ortaç kapıyı açmayınca beklemişler. Açınca ifade vermeye davet etmişler. Ahmet Özer'in kapısını balyozla kırdılar. Kapısını kırdılar, eşini duvara vurdular. Ahmet Özer'i itibarsızlaştırdılar. Remzi Kartal ile görüştü deniliyor hiç kanıt yok ama Meclis'te Kartal ile görüşen iki vekil var biri Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkıyor diyor ki 'Ben akademisyen sıfatımla görüştüm' Yayman'a hak olan Özer'e yasak mı?"