Esenyurt Belediyesi'nde 3 Kişi Daha Görevden Alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyım atanan Can Aksoy 3 kişiyi daha görevden aldı. Esenyurt Belediyesi'nde görevden alınan isimlerin Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya, Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış olduğu öğrenildi.

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Esenyurt Belediyesi'nde 3 Kişi Daha Görevden Alındı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim’de gözaltına alındı. Özer savcılıktaki ifadesinin ardından aynı gün tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne Beyoğlu Kaymakamı iken İstanbul Vali Yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atandı.

Can Aksoy kayyım olarak atandıktan sonra Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'ü görevden aldı.

3 KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINDI

Can Aksoy'un görevden almaları bununla sınırlı kalmadı. Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya, Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış'ın da görevden alındığı öğrenildi.

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