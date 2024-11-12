Günler Sonra Konuştu: MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile Aralarının Bozuk Olup Olmadığına Cevap Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine kendisinin startını verdiği 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Silah varsa siyaset yoktur. Yaptığımız, söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Biz gelecek seçimlerin değil, gelecek nesillerin hesabındayız. Geçmişte akan gözyaşlarının geleceği perdelemesine göz yumamayız Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz, günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın samimi düşüncesindeyiz" dedi.

GÜNLER SONRA KONUŞTU

Grup toplantısı çıkışında bir gazeteci, AKP'li Şamil Tayyar'ın 'çözüm süreci' tartışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarını Bahçeli'ye sordu.

Bahçeli, gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda bir görüş ayrılığı var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Basın mensubu arkadaşlarım Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsinler. Geçemiyorsan mesleğini bırak."

Kaynak: İHA