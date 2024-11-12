Sayıştay Raporları Ortaya Çıkardı! Keçiören'in AKP Dönemindeki Tahsilatları Uyuşmadı

2023 yılında AKP’li Turgut Altınok yönetiminde olan Keçiören Belediyesi’nde bazı taşınmazların işgaliye (ecrimisil) karşılığında kullandırıldığı Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Raporda, taşınmazların durumu “Ecrimisil bir kiralama yöntemi olmadığı gibi olağan bir yöntem de değildir. İşgale uğrayan ve sonradan tespit edilen kamuya ait taşınmaz mal için fuzuli işgalden bunun bedelinin adeta bir tazminat suretinde alınmasıdır” ifadeleriyle anlatıldı.

Cumhuriyet'ten Emirhan'ın Çoban'ın haberine göre raporda, “İşçilerin birikmiş yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmasına ilişkin tedbirlerin alınmaması”na yönelik ihlallerin bilgisi de verildi.

TAHSİL EDİLEMEYENLER SORAKİ YILA DEVRETTİ

Bina, arsa, arazi, ilan reklam, eğlence, çevre temizlik ve diğer idari para cezaları kalemlerinden elde edilen gelirin toplam tahakkuk ve tahsilat oranlarının tutmadığı görülürken, bu kalemlerin toplam tahakkuku 336 milyon 889 bin 717 lira olarak belirtildi, toplam tahsilatın ise 205 milyon 532 bin 917 lira olduğu bildirildi. Yani tahakkukun yaklaşık yüzde 61’i tahsil edilebilirken, tahsil edilemeyen 131 milyon 356 bin 799 lira ise bir sonraki yıla devredildi.

Kaynak: Cumhuriyet