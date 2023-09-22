Sayıştay raporu usulsüzlüğü ortaya koydu: Okullar kayıt ücreti ve bağış almaya devam etmiş!

CHP'li Demir, “Sayıştay Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Raporu, bakanlıkta yapılan usulsüzlükleri gözler önüne serdi.” dedi.

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Sayıştay raporu usulsüzlüğü ortaya koydu: Okullar kayıt ücreti ve bağış almaya devam etmiş!

Sayıştay Başkanlığının 2022 yılı denetim raporu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eksiklikleri ve sorunlarını sıraladı.

Bakanlığa ait tahsisli taşınırların sistemdeki kayıtlarının tutarsızlığına dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir, “Yapılan denetim sonucunda başka birimlere devir suretiyle filen çıkışı yapılan taşınırlardan bazılarının halen devreden birimin mali kayıtlarında bulunduğu, Sistem üzerinde kayıtlı olan taşınırların ise ambar kayıtlarında görülmekte iken fiziken depolarda bulunmadığı ortaya çıkmıştır.” ifadesini kullandı.

BAKANLIK MALİ HESAPLARINI DÜZGÜN TUTMUYOR

CHP’li Demir sözlerine şöyle devam etti:

“Raporda yapılan incelemeler sonucunda dış finansman kaynaklarından sağlanan hibe tutarlarının ay sonlarında değerlemeye tabi tutulmadığı, oluşan değerleme farklarının mali tablolara yansıtılmadığı bu sebeple hibelerin izlendiği ‘Proje Özel Hesap’ tutarlarıyla hibe tutarları arasında farklılık olduğu görülmüştür. Bakanlık mali raporlarını düzgün tutmamakta ve şeffaflık ilkesine aykırı davranmaktadır.

BAĞIŞ GELİRLERİNDE ARTIŞ

Velilerden gelen şikayetler üzerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘okullarımızda kayıt ücreti, bağış bunların hiçbirisi yok’ sözlerini hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

“Raporda alınan bağış ve yardımlara ait gelirin 597.351.455,35 TL’den 773.470.457,88 TL’ye yükseldiği görülmüştür. Bakanın kayıt ücreti, bağış vb. gibi herhangi bir talebin olmadığını söylemesine rağmen rapordaki bağış kalemine ait yüksek artış ortada ve Bakanın sözlerini yalanlıyor. Biz bu hususları hem komisyonda hem de TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getireceğiz.”

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