'FETÖ Borsası' soruşturmasında yeni gelişme: HSK, eski başsavcı Bato hakkında kararını verdi

Hakkında yürütülen 'FETÖ Borsası' soruşturması nedeniyle yer değiştirme cezası verilen eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararına itiraz etti. Bato'nun itirazını görüşen HSK Genel Kurulu ret kararı verdi. Bato, en az bir derece alttaki bir bölgede görevlendirilecek.

HSK İkinci Dairesi'nin tenzil-i rütbe olarak değerlendirilen kararıyla, savcı Bato hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yer değiştirme cezası verildi. Bato, bu cezanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden alındı ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak atandı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; yer değiştirme cezası veren HSK İkinci Dairesi, bu kararı oy çokluğuyla aldı. 6 üyeden 2'si, savcı Bato'nun meslekten ihraç edilmesini isterken, 4 üye yer değiştirme cezası yönünde oy kullandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, ALT DERECEYE GİDİYOR

Bato, kendisi hakkında verilen bu cezaya itiraz etti. İtiraz üzerine HSK Genel Kurulu, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci başkanlığında, çarşamba günü toplandı. Bato'nun itirazını değerlendiren Genel Kurul, ret kararı verdi. Ret kararıyla birlikte Bato en az bir alt bölgede görevlendirilecek.

GÖREV YERİ KESİNLEŞMEDİ

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 68. maddesine göre, hakkında yer değiştirme cezası verilen yargı mensubu, en az bir derece altındaki bölgeye gönderiliyor. Beş bölgeden oluşan Türk yargısında, Bato'nun görevden alındığı İzmir ile atamasının yapıldığı Antalya birinci bölgede yer alıyor. İtiraz hakkında verilen ret kararının ardından, eski İzmir Başsavcı Vekili Bato, Antalya'da da görev yapamayacak ve başka bir yere atanacak. Bato'nun yeni görev yeri henüz kesinleşmedi.

6 MADDEDE YER DEĞİŞTİRME CEZASI

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 68. maddesinde, yer değiştirme cezası "Bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölgeye o bölgedeki asgari hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesidir" şeklinde tarif ediliyor. Kanuna göre, yer değiştirme cezasının verilmesine sebep olan suçlar şöyle:

- Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek,

- Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak,

- Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak,

- Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak,

- Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandırmak,

- Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak.

NE OLMUŞTU?

T24 yazarı Tolga Şardan, HSK müfettiş raporuna dayandırarak kaleme aldığı iki yazıda, savcı Okan Bato hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verdi. Şardan'ın ilk yazısı, soruşturmayı yürüten HSK müfettişlerinin raporunda, Bato hakkında haksız mal edinme ve görevini kötüye kullanma iddialarının gerçek olduğunun belirtildiğini konu alıyordu. İkinci yazıda ise Bato'ya mal varlığında 10 kattan fazla artış suçlamasının yöneltildiği ve hakkında 'FETÖ Borsası' iddialarının detayları yer aldı.