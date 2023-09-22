Akşener'den Levent Gültekin açıklaması: Mahkemeye vereceğim

Fox TV'de katıldığı canlı yayında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, gündeme ve Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili partisinin politikalarını anlattı.

LEVENT GÜLTEKİN'E YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Levent Gültekin’in açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Akşener, “Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı” dedi.

Gazeteci Levent Gültekin, Youtube kanalından yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:



“Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi.”

100 MİLYON DOLAR İDDİASINA YANIT

Akşener, Gültekin'in Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, kendisine “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-mail mesajını gündeme getirmesine ilişkin şunları söyledi:

"CHP'nin kongresine yönelik muhalefet içinde 2 grup var. AKP çevresinde oluşan yandaş bir grup var. Bir de bu 3 tarafın içinde tamamen yer almayan insanlar var.

Bunlar YouTube'da kanal kurup abuk subuk şeyler söylüyor. Ben Gültekin'in 3 videosunu mahkemeye verdim, bunu da vereceğim.

Kendisiyle görüşmemiz olmadı. Hasan Cengiz diye bir kişinin bana 100 milyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu. O spam mailinde yazan Sayın Kılıçdaroğlu'na o paranın verildiği. Bu iğrenç bir iftira. Ancak anlatılan parayı benim aldığım."

"BLÖF YAPMIYORUZ, KURULUŞ AYARLARIMIZA DÖNÜYORUZ"

Akşener, partisinin 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararına karşı yöneltilen "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Blöf mlöf yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Hem Ankara Belediye Başkanı’nı hem İstanbul Belediye Başkanı’nı öneren ben değilim, millet. Hem başta sayın Kılıçdaroğlu, hem de masa kabul etmedi. Arkadaşlarımız da milletin sesini reddetti. İnsanlar tercihlerinde hürdür. Ona saygı duymak gerekir. O tercihlerin her zaman bedeli olur."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMASI: KIZGINLIĞIM YOK

Akşener, son dönemde eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili de açıklamalarda bulundu:

"Milletin sesini bu iki arkadaşımız da reddetti. Onlara karşı kızgınlığım, hiçbir şeyim yok. O masadan ben nasıl kalktım? Adayının tespiti nasıl yapılacak diye konuştuk, gittiğimde 'Kim aday olsun'a döndü. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu dedi, ben karşı çıktım. Bu iki arkadaşımızın adını verdim. Biz CHP'nin iç işlerine kesinlikle karışmıyoruz. Bu benim siyasi terbiyeme asla yakışmaz. Biz sonradan anladık ki her iki tarafta da 'ceketimi assam kazanırım' varmış."

"MUSTAFA SANDAL BEYLE DOSTLUĞUMUZ OLUŞTU"

Şarkıcı Mustafa Sandal, son dönemde İYİ Parti'ye verdiği destekle biliniyor. Akşener, Sandal'la ilgili şunları kaydetti:

"Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Mustafa Sandal beyle bizim bir dostluğumuz oluştu zaman içerisinde. Ben istedim doğrusu ama henüz herhangi bir anlaşma ya da resmi bir teklif yapmadık. Keşke adım atsa. Çok isterim."

Akşener'in programdaki açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"AK PARTİ VE CHP İLE RAKİBİZ”

"(Bilge Yılmaz'ın açıklaması üzerine) Yılmaz, geri dönmeyelim, masadan kalkalım diyen bir arkadaşımızdır. Biz artık birbirimizle rakibiz artık, bu defter kapandı. AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık.

“BİR BAŞARISIZLIK OLMASI DURUMUNDA BÜTÜN SORUMLULUK BANA AİTTİR”

Benim geldiğim nokta AK Parti'den işittiklerimizin, yaptıklarının aynısının bu tarafın da yapmış olduğunu gördük. Bu linç işi o kadar enteresan bir şey ki... Bir partinin içişlerine karışmam 30 yıllık siyasi tecrübeme yakışmaz. Bu linç döneminde birbirlerine benzediklerini gördüm. Her iki tarafta da ceketimi assam seçilirim varmış. Biz kurulduğumuz andaki millet odaklı çalışmamızla, blöf yapmadan, hiçbir siyasi partiyle yol yürümeye girmeden çözüm odaklı olacağız. Bir başarısızlık olması durumunda bütün sorumluluk bana aittir.

Akşener, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Özgür Özel'in "Ne biz ne İYİ Parti, ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı'nın elinden gitmesine izin vermez" sözlerine; "Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı” yanıtını verdi.

Akşener "Sayın Özel'in açıklamasının içinde Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Ağlayarak İYİ Parti’yle ağlayarak iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete gerek yok" dedi.

“İSTANBUL'LA İLGİLİ ŞAŞIRACAĞINIZ İSİMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul'la ilgili şaşıracağınız isimler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız. Bütün gücümüzle kendi adaylarımızla milletin sesi olmaya gayret edeceğiz.

“MERAL HANIM İMZALAMIYOR BİZ İMZALAYALIM ÇIKALIM DEDİ. GECE YARISI ARKADAŞLARIMLA TOPLANTI YAPTIM”

Benim tek bir hedefim vardı 2023'te bu tek adam sistemini değiştirebilmek. Sosyal devleti yeniden inşa etmekti. Bunu başaramadık. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İki arkadaşımızı öneren ben değilim öneren millet. Ben milletin önerisini masaya getirdim. Hem masa kabul etmedi, hem iki arkadaşımız milletin isteğini kabul etmedi. O masadan ben kalktım. Defalarca anlattım. Biz oturduk o masaya Karamollaoğlu'nun partisinde, adayın tespitinin yöntemi konuşulacak diye gittim. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu'nu söyledi ben karşı çıktım. Araştıralım dedim. Kılıçdaroğlu, Meral Hanım imzalamıyor biz imzalayalım çıkalım dedi. Gece yarısı arkadaşlarımla toplantı yaptım. Sert bir konuşma yaptım.

"MASAYA DÖNDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Biz bu seçimlere öz başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Bir 3. yolun açılması lazım. Millet odaklı bir partiyiz. Bunu ittifak seçimlerinde ortaya koyamadık.

Masaya geri döndük, iki arkadaşımız teklifle geldi bu teklif uygundu ve masaya geri döndük. Kaybettiğimiz oy masadan kalktığım için değil, oturduğum için gitti. Kaybettiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer.

Millet ne derse baş üstüne. Herkes seçmeni çok hafife alıyor. Adaylarımdan kapı kapı gezmelerini bekliyorum. Tek tek gezecekler. Ümit Özlale bugünden başladı. Masaya döndüğüm için pişman değilim. Çok çalıştık. İki arkadaşımız teklifi kabul etmeyince ben umutsuzluğun sebebi olmak istemedim. Zehir içtim demiştim. O zehirleri içe içe yaptık.