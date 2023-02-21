'Saray'ın AKP Genel Merkezi'ne verdiği çok ödev var, bunlar ciddi sorularla dolu'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremlerin ardından siyaset cephesine ilişkin edindiği yeni kulis bilgilerini paylaştı.

"Saray'ın AKP Genel Merkezi'ne verdiği çok ödev var. Bu ödevler ciddi sorularla dolu" diyen gazeteci, birkaçını şöyle sıraladı:

"- Deprem bölgesindeki 10 ilde AKP’nin 2018’deki oy oranı yüzde 65. Yeniden bu oranı bulabilir miyiz?

- Mutlaka erozyon olacağı görünüyor. Ne kadar kaybederiz?

- Kaybı azaltmak için orta ve uzun vadede yapılması gerekenler neler?

- Ne olursa olsun bize oy verecek seçmende bile mutlaka burukluk oluşmuştur. Gönlü bizimle olmaya devam edip sandığa küsen seçmen oranı ne kadar olur?

- Bizim seçmenimiz olup deprem bölgesinden büyük illere gidenlerin belli yerlerde ikamet etmesini sağlayıp, onların oyunu avantaja çevirebilir miyiz? Örneğin Ankara’ya gelen depremzedeyi Çankaya bölgesinde tutup oy oranını dengeleyebilir miyiz?"

'MÜTEAHHİT LOBİSİ SEÇİMİN ERTELENMESİNDEN YANA'

Balbay, devamında Ankara'da müteahhit lobisinin seçimin ertelenmesinden yana olduğunun konuşulduğunu aktardı.

"(...) Neden? Bizimki de soru mu...

Şöyle bir süreç düşünün: YSK seçimi önce kasıma erteledi. Sonra da 'Zaten 6 ay sonra yerel seçim var. Birleştirmek halkın da yararına olur' dedi... Erdoğan da daha felaketin ilk günlerinde demişti ya, 'Bir yıl verin' diye... Bu bir yılda hemen yeni şehirler inşa edildi... İhaleler de işin 'ehline' verildi!

Tam iktidara göre bir plan! Bu bize de 'ak-ılcı' görünüyor. Zira iktidar müteahhitlere dese ki 'Bu haziranda seçim yapalım. Bizim propaganda masrafları sizden olsun. Seçimden sonra ihaleleri veririz'. Müteahhit lobisinin buna yanıtı şu olur:

- Yok, önce ihaleyi verin... Kazanalım... Sonra seçim yapın sizi destekleyelim."

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