Altılı Masa harekete geçiyor: Son üç yılda yapılan anketler masada!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa, deprem konulu liderler toplantısının ardından 2 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayının görüşüleceği toplantı için hazırlıklara başladı. 11 kentte yaşanan depremin görüşüldüğü son toplantıda, seçime dönük çalışmaların hızlandırılması da kararlaştırıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, son toplantıda genel başkanlar deprem bölgesindeki çalışmalar ve izlenimlerini paylaştı. Deprem felaketinin ardından çok sayıda yerleşim yerine saatler, hatta günlerce ulaşılamadığı tespitini gündeme getiren liderler, bu durumun iktidarın ömrünü tamamladığını gösteren güçlü bir örnek olduğu üzerinde durdu. Toplantının ardından kaleme alınan metinde de bu vurgu ile birlikte güçlü iktidar gereği yer aldı.

ÖNCE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Seçime hazırlıksız yakalanmamak için bu hafta itibarıyla çalışmaların hızlandırılması zorunluluğunda uzlaşan liderlerin, bu kapsamda alt komisyonların seçim güvenliği ve adaylıklar için istişare çalışmalarını artırmasına karar verdi. Bir yandan bu çalışmaları takip edecek liderlerin, diğer yandan cumhurbaşkanı adayı için ikili buluşmalara ağırlık verecekleri, 2 Mart’tan hemen önce de bu diyalogların somut isim önerilerine dönüşeceği ifade edildi.

KAPILAR KAPALI DEĞİL

Altılı Masa’da liderlerin istişaresi dışında özellikle İYİ Parti tarafından gündeme getirilen “anket” seçeneğine de kapıların tamamen kapalı olmadığı kaydedildi. İttifak üyelerinin birden fazla anket şirketinin mevcut çalışmalarını ele alacakları öğrenildi. Son üç yılda birçok şirketin birden fazla anket çalışmasına imza attığına dikkati çeken kaynaklar, liderlerin hangi dönemde hangi partilerin ve kişilerin oylarında artış meydana geldiğini inceleyeceklerini, demografik grupların nasıl pozisyon aldıklarını değerlendireceklerini bildirdi. Millet İttifakı’nın adayının mevcut belediye başkanlarından biri olmayacağı görüşünün kesinleştiği, istişarelerde de anket çalışmalarında da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin ağırlıklı olarak öne çıktığı iddia edildi.