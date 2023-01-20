'Saray'a hayatımda bir defa gittim' dedi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile neler konuştuğunu anlattı

Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatımda Saray'a bir sefer gittim. 15 Temmuz'dan sonra. Sayın Erdoğan vardı, Bahçeli vardı, Binali Bey vardı, İbrahim Kalın Bey vardı." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı.

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'Saray'a hayatımda bir defa gittim' dedi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile neler konuştuğunu anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te Sanayi Odası'nı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu'nu Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Hayatımda saraya bir sefer gittim." deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı.

"ÖZAL BİZİ TOPLARDI BAŞBAKANLIK'TA"

Kılıçdaroğlu, "Hayatımda saraya bir sefer gittim. 15 Temmuz'dan sonra. Sayın Erdoğan vardı, Bahçeli vardı, Binali Bey vardı, İbrahim Kalın Bey vardı. Dedim ki 'Ben Maliye Bakanlığı'nda çalışır, daire başkanı iken rahmetli Özal bizi toplardı Başbakanlık'ta. Bir kanun çıkaracağı zaman bize sorarlardı, 'Ne' diye. Bazı uygulamalara itiraz ederdik. Rahmetli Özal da bizi dinlerdi. Neyin ne olduğunu anlatırdık. Planlamacılar vardı, onlar da anlatırdı." dedi.

"DEMOKRASİLERDE KANUN TASLAĞINI BÜROKRATLAR HAZIRLAR"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Binali Bey dedi ki 'Siyasetçi karar verir.' Elbette siyasetçi karar verir. Ama yanlış karar verir de uygulamaya koyarsa dönüp bürokrata soramaz; 'Kardeşim beni niye uyarmadınız, hatalı olduğunu'. Dünyanın bütün demokrasilerinde kanun taslaklarını bürokratlar hazırlar." ifadelerini kullandı.

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