Şair Yılmaz Odabaşı'dan dikkat çeken çıkış: PKK kendini lağvetmeli, Apo'cu vesayet son bulmalı

Şair Yılmaz Odabaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, PKK'nın kendisini lağvetmesi gerektiğini söyledi. Odabaşı, Selahattin Demirtaş'ın da DEM Parti Onursal Eş Genel Başkanı ilan edilmesini istedi.

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Şair Yılmaz Odabaşı'dan dikkat çeken çıkış: PKK kendini lağvetmeli, Apo'cu vesayet son bulmalı

Şair Yılmaz Odabaşı, siyasette süren tartışmalara dahil oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Odabaşı, PKK’nin misyonunu tamamladığını beyan eden Odabaşı, ‘fikrimce kendini lağvetmelidir’ dedi.

DEM Parti’nin PKK’nin gölgesinden kurtulması gerektiğini yazan Odabaşı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da DEM Parti’nin ‘Onursal Eş Genel Başkanı’ olması gerektiğini savundu.

Odabaşı paylaşımlarının tamamında şunları kaydetti:

"1-PKK, misyonunu tamamlamıştır ve fikrimce kendini lağvetmelidir. DEM Parti, İRA’nın geçmişindeki gibi PKK’nin gölgesinden kurtulmalı ve parti içinde APO’cu vesayete son vererek, kararlarıyla birlikte Selahattin Demirtaş’ı “Onursal Eş Genel Başkan” olarak tanımalıdır…

2-Şairliği-yazarlığı marjinal bir uğraş olarak algılamıyorum. Zaten geçmişimle birlikte ben de, okurlarım da, yazdığım kitaplar da apolitik değil. Yeri gelince siyasal olgulara müdahil olmayı ve fikir beyan etmeyi de sorumluluk sayarım…"

Kaynak: Gerçek Gündem

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DEM Parti PKK Selahattin Demirtaş Sosyal Medya
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