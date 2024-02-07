Başak Demirtaş'ın aday olmama kararı Destici'yi kızdırdı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İBB için aday göstermeme kararına ilişkin "Bu kararı onlar vermiyor, bu kararı Kandil, İmralı veriyor" açıklamasında bulundu.

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Başak Demirtaş'ın aday olmama kararı Destici'yi kızdırdı

Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Demirtaş'ın kararı tartışılmaya devam ederken; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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BAŞAK DEMİRTAŞ KARARI DESTİCİ'Yİ KIZDIRDI

Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Destici, DEM Parti'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Onların kendi parti kurullarının iradesiyle karar verdiğine inanmıyoruz. Gerçek olan şu ki bu kararı onlar vermiyor. Bu kararı Kandil veriyor, İmralı veriyor. Aday çıkarsalar da çıkarmasalar da bu, Kandil ve İmralı'nın kararı olacaktır" diye konuştu.

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