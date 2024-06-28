Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti?

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Seni görevden alacağım' demesinin ardından istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını öne sürdü.

Aydemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…''

'RESMİ GAZETEYİ TAKİP ETMENİZİ ÖNERİRİM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''

'YERİ EN SAĞLAM OLANLARI AÇIKLIYORUM'

Aydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Yeri en sağlam olanları açıklıyorum' dedi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un adını verdi.

Aydemir paylaşımının devamında ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de görevinde kalacağını belirtti.