Mansur Yavaş'ın 15 yıllık basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin görevinden istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın uzun süredir danışmanlığını yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin görevinden istifa etti.

"GÖNÜL BAĞIMIZ ÖMÜR BOYU SÜRECEKTİR"

Volkan Memduh Gültekin yaptığı açıklamada, "Veda zamanı... Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Gültekin, 15 yıldır Mansur Yavaş'ın basın danışmanlığı görevini yürütüyordu.

Gültekin'in veda paylaşımı şu şekilde:

"VEDA ZAMANI

'Ayrılık da sevdaya dâhil' demiş Attila İlhan...

Siyasi idolüm ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolculuğa 15 yıl önce çıktım. 2009 seçimlerinde sahada görev aldım. 2014 seçimlerinde hem sahadaydım hem de danışmanlığını yaptım.

2019 seçimlerinden önce yollarımız yine kesişti. Seçim sürecinin iletişim kampanyasını bu kez ben yönettim. Seçim sonrası da tüm iletişim süreçlerini ekibimizle birlikte bugüne dek taşıdım. 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde de aynı şekilde görevimi yerine getirdim.

Ne mutlu ki bu süreçte yapılan tüm anketlerde Sn. Başkanımız her zaman zirvede yer aldı.

Yeni dönemde, kendi aldığım kararla, Ankara Büyükşehir Belediyesi hikâyemin sonuna geldik. Mesai arkadaşlarımla birlikte nitelikli bir öykü yazdığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki tohumunu attığımız, filizlenen ve yeşeren iletişim sistemimiz yıllarca daha da büyüyüp başarıdan başarıya koşacaktır.

Bu süreçte, kentime ve ülkeme şerefle hizmet etme fırsatı verdiği İçin Sayın Başkanımıza, emekleri için her biri pek kıymetli olan mesai arkadaşlarıma ve yüreklerini açarak yanımda oldukları için tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yeni sayfada görüşmek dileğiyle..."