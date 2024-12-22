Saadet Partisi Lideri Arıkan Tarih Verdi: 'Erken Seçim Kaçınılmaz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katıldı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda divan heyetinin oluşturulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Arıkan, Saadet Partililerin bakış açısına göre Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve babası Hafız Esad'ın her zaman birer "katil, zalim ve diktatör" olduğunu savundu.

'HİÇBİR ZAMAN ESATÇI OLMADIK'

Saadet Partisi'nin hiçbir dönem Esatçı olmadığını söyleyen Arıkan "Biz sadece 'Akıl bir işin sonucu düşünmektir' fikrinden hareketle bugünleri kestirdik. Suriye'de 1 milyona yakın insanın katledileceğini, milyonlarca insanın Suriye'den göç edeceğini gördük. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Bizi bu sözlerimiz karşılığında Esatçı olmakla suçladılar" dedi.

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona erdiğini anımsatan Arıkan, Türkiye'de kaynak probleminin olmadığını, problemin paylaşım olduğunu dile getirdi.

2026'YI İŞARET ETTİ

Arıkan 2026 yılında ülkede genel seçim yılı olacağı öngörüsünde bulunarak "2025 hadi kör topal gitti, 2026'da erken seçimin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Niye? Bütçe rakamları bunu gösteriyor. Bu faiz rakamları, bu rantiyecilere aktarılan hortumlar dayanılmaz hale gelecek, 2026'da çok büyük bir ihtimalle erken seçime gidilecek" diye konuştu.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel de seçimlere kadar Konya'da çalınmadık kapı, tutulmadık el, dokunmadık kalp bırakmadan çalışacaklarını söyledi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Mehmet Demirel tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Karaca, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdülkadir Karaduman, DEVA Partisi Konya İl Başkanı Hasan Bestil ve partililer katıldı.