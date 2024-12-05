Özgür Özel'den Dikkat Çeken Açıklamalar: 'Zamanı Geldi' Diyerek Çağrıda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik’te vatandaşlara erken seçim çağrısında bulunarak, "Sizleri düşünmeyen bu iktidarı gönlünüzden düşürdünüz, gözünüzden düştüler ama artık hep beraber erken seçimi istemenin, sandığı kurmanın, bunları yollamanın ve halkın iktidarını kurmanın zamanı geldi. Hepinizi bu büyük iktidar yürüyüşüne bugün olduğu gibi destek vermeye davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

'ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30'

"Bugün Türkiye’de bu iktidar gelmeden önce asgari ücretin düzey tam 7 çeyrek altın alıyordu bir asgari ücret. Bugün geldiğimiz noktada 3 çeyrek altın alınıyor asgari ücretle. Her asgari ücretlinin cebinden 4 çeyrek altın kayıp. Bakın, Bilecik’e gelirken hesapladık; Bilecik’te daha bu yıl başında 8 lira olan simit şimdi olmuş 12 lira. Bir bardak çay yıl başında 5 lirayken olmuş 10 lira. Asgari ücretli, Bilecik’te bu sene 1 Ocak’ta asgari ücretiyle bir çay bir simit aldığında 1300 tane çay-simit alıyormuş. Şu anda 770’e düşmüş. 1300’ün neredeyse yarısı. Yani paranın satın alma gücü çay-simit hesabıyla Bilecik’te yarı yarıya gerilemiş durumda. Ama çıkmışlar ‘biz asgari ücrete gerçekleşen enflasyon oranında değil, hedeflenen enslasyon oranında zam yapacağız.’ Bilecik’te asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 90, Türkiye’de asgari ücretlinin ortalama enflasyonu yüzde 80. Bunlar asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapmanın hesabındalar. Biz CHP olarak bir kampanyayı başlattık ve sürdürüyoruz; ‘Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz.’

'CHP HAZIRLIĞINI YAPTI'

Ayrıca bunu önerirken, 30 bin liralık asgari ücret, devletin sosyal güvenlik priminde büyük artışa sebebiyet veriyor. Bu artışın bir kısmını küçük esnafa döndürmek zorundayız. Çünkü yanında bir kişi çalıştıran berber veya iki kişi çalıştıran eczacı, üç garson, bir bulaşıkçı, bir aşçı çalıştıran esnaf lokantasının 30 bin lira asgari ücret verecek mecali yoktur. Çünkü asgari ücret alan için düşüktür, veren için çok yüksektir. Bunun için CHP hazırlığını yaptı. Kanun teklifini verdi. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Yani asgari ücret alan için 30 lira olunca benim için 24 lira olacak. Bu iktidar zaten asgari ücretli 22, 23, 24 lira yapacak, yani esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 liraya çıkarmanın yolu ortadadır. Biz bu noktadaki çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz.

'TAYYİP BEY HİÇ ELLEMESE...'

Emekliler, canım emekliler… 2002 yılında bu iktidar geldiğinde 1,5 asgari ücret alıyorlardı. Yani Tayyip Bey hiç ellemese, hiç ilişmese, ‘sizi enflasyonu ezdirmeyeceğim, enflasyon oranında zam vereceğim’ deyip olmadık işlere girişmese bugün en düşük emekli maaşı 25. bin 500 lira olacaktı ama başka işlere girişti ve sizi 12 bin 500 emekli maaşına mahkum etti. Şimdi biz 2002'de 8 çeyrek altın alan bugün 2,5 çeyrek altını düşmüş, en düşük emekli maaşına itiraz ediyoruz. Bilecik'te bir emekli bir çeyrek altın kaybetse aklı çıkar. Bütün gün gezdiği yerleri dolaşır; o kaybettiği bir altını arar. Ama bugün Bilecik'te bir emekli değil, her emekli bir çeyrek altın değil 5,5 çeyrek altın bir sefer değil her ay kaybetmektedir. Bu emeklilerin Tayyip Erdoğan'a verdikleri Erdoğan vergisidir. Erdoğan'ın iktidarda olmasının, onun zenginin dostu ama garibanın dostu olmamasının bedelini sizler ödüyorsunuz. İşte kaybettiğimiz altını kaybettiğimiz yerde bulacağız. Emeklilere çağrımdır. İlk seçimde sandığa koşacağız. Kaybettiklerimizi o sandıkta bulacağız.

'ARTIK ZAMANI GELDİ'

Ankara'ya yolladığınız milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olacak. CHP’li bir cumhurbaşkanı, bakanlar olacak. Bu bakanlar, mevcut bakanlar gibi kendi işlerine bakmayacak, kendi şirketlerine bakmayacak, yandaş şirketlere bakmayacak. Kendilerinin işine, gücüne değil, vatandaşın içine bakacak; emekliyi kollayacak, emekçiyi kollayacak, çiftçiyi kollayacak, esnafı kollayacak. İşte o zaman halkın iktidarını kurduğunuza emin olacaksınız. O güne kadar sizleri düşünmeyen bu iktidarı gönlünüzden düşürdünüz, gözünüzden düştüler ama artık hep beraber erken seçimi istemenin, sandığı kurmanın, bunları yollamanın ve halkın iktidarını kurmanın zamanı geldi. Hepinizi bu büyük iktidar yürüyüşüne bugün olduğu gibi destek vermeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA