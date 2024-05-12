Saadet Partisi, Anneler Günü'nde Filistinli anneleri unutmadı

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılan video ile Anneler Günü’nde Filistinli annelerin yaşadığı acılara dikkat çekildi. “Soykırım dursun; anneler ve evlatlar sağ olsun.

'SOYKIRIM DURSUN, ANNELER VE EVLARLAR SAĞ OLSUN'

#FilistinliAnneler” notuyla paylaşılan videoda; şu ifadelere yer verildi:

“Anne yüreğine bir candan fazlası sığar. Evlatlar nefes aldıkça anneler yaşar. Onlar yedikçe anneler doyar. Anne yüreği evlat ayırmaz, hepsini bağrına basar. Anne yüreği evlatlarıyla atar. Soykırım dursun, anneler ve evlatlar sağ olsun.”