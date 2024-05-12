Özel'in sözleri yeniden gündem oldu: Arapça tabelalara karışmayın, Arapça Kur’an dilidir, halk incinir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Arapça tabelalarla ilgili sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk'ün konuğu olan Özgür Özel, "Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in sözlerinin tamamı şöyle:

"O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli."

Özel'in sözleri yeniden gündem oldu: Arapça tabelalara karışmayın, Arapça Kur’an dilidir, halk incinirhttps://t.co/h7K2UCGPDS pic.twitter.com/lBYPYYRTCD — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 12, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelerin birçoğunda, şehirdeki Arapça dükkan tabelaları sökülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem