Saadet Liderinden İmralı Süreci İçin 'Şeffaflık' Çağrısı

Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Devlet bu işin neresinde bileniniz var mı? Neden biz sadece DEM parti tarafından bilgilendiriliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor? Herkesi isteyerek veya istemeyerek bir araya getiren kim? Sürecin en önemli parametresinin şeffaflık olduğuna inanıyoruz. Hangi düzeyde olursa olsun, böyle önemli bir konuda 'kapalı kapı' siyasetini desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili DEM Parti’nin ziyaretinin ardından bilgi sahibi olduklarına dikkat çeken Arıkan, “Ancak sürecin hali hazırda MHP tarafından basın üzerinden DEM Parti tarafından yüz yüze yürütülmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor? Kazanda 20 yıl birlikte kaynatılsalar uyuşmaları mümkün olmayacak bu iki parti nasıl bir araya geldi anlayabilmek çok zor” dedi.

ARIKAN'DAN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Süreçle ilgili taraflara şeffaflık çağrısı yapan Arıkan, “Biz bu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte temel bir ilkemiz var çözümün olduğu, milletin menfaatinin olduğu, birkaç kişinin değil herkesin, 85 milyonun kazandığı bütün süreçlerin yanında oluruz. Sürecin en önemli parametresinin şeffaflık olduğuna inanıyoruz. Hangi düzeyde olursa olsun, böyle önemli bir konuda 'kapalı kapı' siyasetini desteklemiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA