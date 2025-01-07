Heyet İmralı'ya İkinci Kez Ne Zaman Gidecek? DEM Parti'den Açıklama

DEM Parti’nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı ilk görüşmenin ardından siyasette sıcak saatler yaşanırken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Temelli, ikinci ziyaret için başvurunun bir hafta içinde yapılacağını belirtti.

DEM Parti heyeti, görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüş, ardından AKP, CHP, Gelecek, Saadet, DEVA partileriyle temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi