CHP, DEM'le Ne Konuştu? İşte O Kritik Görüşmenin Perde Arkası

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

TBMM’de bugün DEM Parti'nin 'İmralı' heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makamında yaklaşık 1 saat 40 dakika görüştü. “Kaygılar, beklentiler ve öneriler” başlıklarıyla DEM heyetini karşılayan CHP ekibi sürece ilişkin kafalarda bulunan tüm soruları masaya yatırdı.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Yeni sürecin en kritik görüşmesi olarak sabah saatlerinde TBMM’de CHP Genel Başkanı özgür Özel’in makamında başlayan görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM İmralı heyeti Meclis’te temsil edilen partilerle 2 Ocak’ta başlattıkları görüşme trafiğini tamamlamış oldu.

Özgür Özel’le görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.

'KOMİSYON KURALIM'

DEM heyetiyle görüşmede Türkiye’nin geniş kapsamlı bir demokratikleşme açılımına ihtiyaç duyduğundan ifade eden Özel, bu açılıma dönük adımları belirlemek üzere TBMM’de bir “Toplumsal mutabakat Komisyonu” kurulmasının önerdiği ve tüm partilerin üye vermesiyle oluşmasını önerdi.

NELER KONUŞULDU?

CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre Özel ve beraberindekiler “Biz Türkiye’nin tüm demokrasi sorunlarını ele almak istiyoruz. Türkiye’nin tek sorunu, Kürt sorunu mu? Cezaevinde haksız yere yatan insanların tamamı Kürt mü? Değil. Demokrasi herkes için olmalı” sözleriyle ifade etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

CHP’nin yeni bir komisyon kurulması önerisine DEM İmralı heyetinin de olumlu görüş bildirdiği belirtilirken, tartışmalarda bu sürecin “Anayasa değişikliğine” evrilmesine ilişkin de çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

CHP heyeti kamuoyunda, başlatılan bu sürecin yeni bir anayasa değişikliğine evrileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir dönem daha cumhurbaşkanlığının yolunun açılacağı yönündeki kaygıları da gündeme getirdi.

CHP kaynakları ise görüşmeye katılanlardan somut bir taahhüt gelmese de, yapılan görüşmeler sonrasında CHP'nin sürecin yeni bir anayasa değişikliğine evrilmeyeceğine ikna olduğunu söyledi.

AHMET TÜRK'ÜN DURUMU

En uzun süren CHP görüşmesinde, DEM İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ün durumu da konuşuldu. Terörden hüküm giydiği gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandığı CHP’liler tarafından hatırlatılırken, “İktidara göre terörist sayılan birinin Meclis’te sürecin bir aktörü olarak bu görüşmeleri yapmasını nereye koymak lazım” denildiği ifade edildi.

KAYYIM POLİTİKALARI

CHP’liler, görüşmelerde kayyım politikasının son bulması için muhalefetin ortak verdiği kanun teklifini hatırlattı. Cumhur İttifakı için bu teklifin Meclis’te gündeme alınıp, görüşülmesinin sürecin bir samimiyet testi olacağına da dikkat çeken CHP heyeti, ayrıca “Öcalan’ın yapacağı çağrı kimleri bağlayacak, muhatabı kim olacak?” sorusunu da DEM heyetine sordular.

BİR SABAH UYANIP 'BU SORUNU ÇÖZELİM' DEDİLER

CHP’nin görüşmede ilginç tespitleri de oldu. DEM İmralı heyetine, “Kürt meselesinde konunun bir özgürlük, bir de güvenlik boyutu var. İki boyutun da çok ağır olduğu dönemler Türkiye’de yaşadı” diyen CHP heyeti, “Şimdi bir sabah uyandılar ve bu sorunu çözmeye mi karar verdiler?” sorusunu da gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi