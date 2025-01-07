Malatya'da Balkondan Düşen Vatandaş Yaralandı

Malatya'da 1. kattaki evinin balkonunda düşen bir kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Malatya'da Balkondan Düşen Vatandaş Yaralandı

Malatya'nıın Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde Evliyaoğlu Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden A.M. çıktığı balkonda dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki apartman arasına düşen şahsa ulaşmaktan zorlanan ekipler uzun uğraşlar sonrası A.M.’yi bulunduğu noktadan alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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