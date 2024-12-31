Feci Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! 4 Yaralı

Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında gece yarısı meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! 4 Yaralı

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 AEL plakalı Opel marka otomobil ile 34 HFJ 749 plakalı Peugeot marka araç çarpıştı. Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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