Başarır'dan En Düşük Emekli Maaşını Bakan Işıkhan'ın Duyurmasına Tepki: Meclis'e Hakaret

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 14 bin 469 lira olarak açıklanan en düşük emekli maaşının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından doğrudan açıklanmasına tepki gösterdi. Başarır, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına Meclis’te karar verilmesi gerektiğini söyledi. Başarır, söz konusu durumu ‘Meclis’e hakaret’ olarak tanımladı.

Meclis’te emeklinin geçim sıkıntısının konuşulamadığının altını çizen Başarır, kendisine “Konuşuyorsun ya” diye seslenen AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek’e “Bak oradan laf atıyor, bunu 120 bin lira emekli maaşı alan arkadaşımız söylüyor” diye yanıt verdi.

AKP'Lİ VEKİLE ÇIKIŞTI

Başarır, TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği konuşmasında, en düşük emekli maaşının belirlenmesi için yasal düzenlemenin Meclis’te yapılması gerektiğini söyledi. Bu yetkinin Meclis’e ait olduğunu vurgulayan Başarır, “Sonra ‘Ne işe yarıyorsunuz?’ burada diyorlar, ‘Meclis işlevini yitirdi’ diyorlar, ‘Görevinizi yapmıyorsunuz” diyorlar. Gerçekten biz ne işe yarıyoruz; bunu bir düşünelim. Eğer ki bu Parlamento en düşük emekli maaşını bile yasayla, kanunla belirleyemiyorsa, görüşemiyorsa; Bakan onların iradesine el koyuyorsa sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

'BU BİR FELAKET'

Konuşmasında, “14 bin 469 lira emekli maaşı vicdanlarınızı zedelemiyor mu?” sorusunu soran Başarır, “Arkadaşlar, bu bir rezalet, bu bir felaket. Bakın, ne acıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı sürekli bizden çeyrek altınla örnek istiyor. Çok acı bir şey söyleyeyim; 2002'de bir emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşıyla 4 kasa domates alınabiliyor arkadaşlar. Ve bunun çözüm yeri olan Meclis bunu konuşup, tartışıp düzenleme yapamıyor, Bakan ‘Ben açıkladım’ diyor. Bugün bitti, yandı dediğimiz Bulgaristan’ın emeklisi arabasına atlıyor, Edirne'ye geliyor, pazara gidiyor, filesini dolduruyor ‘Oh, ne güzel, ucuz aldım’ diyor. Benim emeklim saat dokuzdan sonra, pazarı bekliyor, ondan arta kalanları topluyor ve biz bunu Mecliste konuşamıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi