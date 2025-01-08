Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurları sınırlı da olsa, güne artışla başladı. Dolar 35,633470'dan Euro ise 36,6410 liradan açılış yaptı. İşte günün ilk döviz verileri...

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında değer kaybı sürerken, dolar güne 35,3470 liradan başladı. Euro ise, 36,6410 liradan açılış yaptı.

Dolar dün kapanışı 35,3377 liradan, Euro ise 36,3430 liradan yapmıştı.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Dolar Kurunda 7 Lira Fırtınası! Tarih Verildi Birden Değişecek, Uzmanı AçıkladıDolar Kurunda 7 Lira Fırtınası! Tarih Verildi Birden Değişecek, Uzmanı AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Önce Benzin Sonra Motorin! Akaryakıt Litre Fiyatlarında ÇİFTE REKOR: 47 Lirayı Aştılar Depolar Alev Alev! Akaryakıt İstasyonuna Gidenlere Şok
Yüksek Mevduat Faizi Almak İçin İpucu! Bankalar 23 Ocak’ı Bekliyor: Nakit Parası Olana Avantajlı Seçenek Yüksek Mevduat Faizi Almak İçin İpucu
Lahana Sarmasına Lezzet Katıyor! 1 Bardak Tencereye Dökün Lahana Sarmasına Lezzet Katıyor! 1 Bardak Tencereye Dökün