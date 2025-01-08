Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında değer kaybı sürerken, dolar güne 35,3470 liradan başladı. Euro ise, 36,6410 liradan açılış yaptı.

Dolar dün kapanışı 35,3377 liradan, Euro ise 36,3430 liradan yapmıştı.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi