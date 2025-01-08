Altın Fiyatlarında 4000 Liralık Rekor! İslam Memiş 1000 Liralık Artış için Tarihi Verdi: Ön Gösterim Şubat'ta Asıl Fırtına ise Temmuz'da

Altın fiyatlarında baskı sürerken piyasalardaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler tahvil faizlerini 8 ayın en yüksek seviyesine çıkararak dolara olan talebi de artırdı. Bu durum altın fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratsa da Çin Merkez Bankası’nın 6 ay aradan sonra Kasım’da alımlarına yeniden başlaması ve Aralık’ta da rezervlerine altın eklemeye devam etmesi sarı metale olan talebi bir nebze destekliyor.

Ayrıca 20 Ocak’ta göreve başlayacak Donald Trump’ın uygulayacağı ekonomik politikaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Ancak Trump’ın seçim vaatlerinde yer alan gümrük vergisi vaatlerinde yumuşama olması durumunda altın fiyatlarında pozitif bir hareket beklentisi de bulunuyor.

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Cuma günü gelecek ABD Tarım Dışı İstihdam verisi önemli olacak. Özellikle istihdama ilişkin olumlu sonuçların devam etmesi durumunda altın fiyatlarında bir miktar baskı oluşması beklentisi hakim.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altının ons fiyatı bu sabah 2.652 dolar seviyesinde yatay bir hareket sergiliyor. Yurt içine bakıldığında bankalararası serbest piyasada 3.016 TL’de bulunan gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada ise 3.089 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatları 5.200 liradan, Cumhuriyet altını da 21.000 TL’den değerleniyor.

“SAKİN SEYİR İKİ HAFTA DEVAM EDEBİLİR”

Peki altın fiyatları ne olacak? 2025 altın fiyatları tahmini Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. “Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı ama dinlenme modu devam ediyor. Yatay sakin seyrini korumaya devam ediyor. Bütün küresel piyasalar, para piyasaları 20 Ocak tarihini bekliyor. Trump resmi olarak görev aldıktan sonra piyasalarda yeniden bir hikâye oluşumu olacak, yeniden bir fiyatlama olacak. O yüzden bu sakin seyrin bir iki hafta daha devam etmesini bekliyoruz” yorumunu yaptı.

"ALTIN FİYATLARINDAKİ KRİTİK AY TEMMUZ AYI"

Gram altın tarafında yükseliş trendinin Şubat ayında başlama ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen İslam Memiş, “Ama asıl yükselişler o 4.000 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz TL bazlı, Temmuz ayına kadar bekleyebilir. Temmuz ayına kadar tabii ki kademeli olarak 3.100, 3.200, 3.300 bu rakamları göreceğiz. Ama asıl 4 bin lira seviyesine hedef alındığı ay Temmuz ayı olacaktır. O yüzden bizim için altın fiyatlarındaki kritik ay Temmuz ayı” ifadelerini kullandı.

“ONS ALTIN 2025’TE YÜZDE 25 KAZANDIRABİLİR”

“Ons altın tarafında kısa vadede işte 2.600 – 2.660 dolar aralığında oyalanan bir ons altın gözlemliyoruz” diyen İslam Memiş şu uyarıları yaptı:

“Fed'in faiz kararı, Amerika'daki enflasyon verileri, Fed tutanakları, bunlar da altın fiyatları üzerinde önemli, muhtemelen Amerika Merkez Bankası Fed yine Ocak toplantısı muhtemelen pas geçecek faizleri stabil bırakacak. O yüzden biraz daha dinlenme modunda geçirebilir ons altın. Ama genele baktığımız zaman, yıllık baza baktığımız zaman yine 2024 yılında olduğu gibi güvenli liman özelliğini taşır. Ve ons altın tarafında 2024 yılında yüzde 25 - 26 civarında bir getiri görmüştük. Yine gram altın tarafında da yüzde 50 yatırımcısına kazandırmıştı. 2025 yılına ilişkin yine beklentimiz aynı. Yine gram altın tarafında en az yüzde 50 bir getiri bekliyoruz. Ons altın tarafında yine muhtemelen yüzde 25, yüzde 26 civarında aynı 2024 yılında olduğu gibi yatırımcısına kazandıran bir trend beklediğimizi söyleyebilirim.”

Kaynak: Haber Merkezi