'Recep Tayyip Erdoğan Müzesi' kuruluyor: Fotoğraflar ortaya çıktı, 'seçime yetiştirilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kasımpaşa'da seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan bir müze hazırlanıyor. Müzede siyasetçinin çocukluğundan futbolculuk yaşamına siyaset öncesi ile özellikle siyasi hayatı boyunca yaşadıkları, öne çıkan sözleri yer alıyor.

T24 yazarı Murat Sabuncu, 'İşte projeden fotoğraflar ve detaylar; 'Tayyip Erdoğan Müzesi' kuruluyor, hedef seçim öncesinde açmak' başlıklı yazısında görselleri paylaştı; "Teyit edemediğim bilgiye göre, müze uzun süredir yapımı süren Tersane İstanbul içinde olacak" ifadesini kullandı.

Buna göre müzede, başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere aile fertlerine de yer veriliyor. Fotoğraflar, videolar, duvarlara ve binanın dışına yansıtılacak özel efektlerle, projeksiyon ve hologram tekniklerinin de kullanıldığı bir hazırlık yapılıyor.

Erdoğan'ın onay verdiği sunuma göre, ortaya çıkan taslakta şu ayrıntılar yer alıyor:

"Müze binası Selçuklu-Osmanlı mimarisi özelliklerinde. Birkaç katlı binanın geniş bir bahçesi var ve su kenarında."

Sabuncu, müzenin kurulacağı alanla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Haliç kıyısındaki alanda konuttan konferans merkezine pek çok yapı inşa ediliyor ve buranın sahibi Fettah Tamince. Kendisinin Fethullah Gülen ile yakın ilişkisi var. 2004 yılında "Gülen idolüm" demiş, 17-25 Aralık süreci sonrası Zaman gazetesine ortak olmuş, Bank Asya'ya para yatırmış, bu konuların ayrı ayrı her biri sıradan insanlar için tutuklama ve yıllarca ceza konusu olmuşken o beraat etmiş bir isim.

Hakkında açılan soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Mayıs 2018'de verdiği takipsizlik kararıyla kapandı. Kovuşturmaya gerek yoktur, diyen savcı İsmet Bozkurt ilerleyen günlerde davalarda kurduğu 'etik dışı ilişkiler' nedeniyle HSK tarafından meslekten men edildi.

Kaynaklara göre müzenin yer alması muhtemel alanın tarihi önemi şöyle: 1455'te bu alanda Tersane-i Amire (İmparatorluk Tersanesi) kuruldu. Her gelen padişah yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa ettirdi, Osmanlı donanması geliştirildi.

Cumhuriyet döneminde de faal olmuş bu bölgede özellikle Camialtı ve Taşkızak tersaneleri 2001'de şehrin dışına taşındı. Son dönemde Fettah Tamince'nin kurucusu olduğu Tersane Bölgesi Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul tarafından alındı. Kısa bir süre evvel eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart projeye ortak oldu.

Erdoğan Müzesi'nin Kasımpaşa'da olmasının en önemli nedeni, hayatının, özellikle ilk gençliğinin büyük bölümünün burada geçmiş olması.

Yine onay alınan taslaktan anlaşıldığına göre, projede Erdoğan'ın Milli Görüş, Refah Partisi yılları ve Necmettin Erbakan ile olan birlikteliğine de yer veriliyor.

Özellikle 1990'lı yılların başında çekilmiş simge bir fotoğrafın burada yer alması planlanıyor. Küçük bir kamyonetin arkasında seçim çalışması için bir arada olan Erdoğan ve Erbakan kalabalıkta zor ayakta duruyor.

Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ya da 'One minute' gibi konuşma-tartışmaları da video wall'larda gösterilmek üzere hazırlanıyor.

Ayasofya'nın camiye çevrilişi ise, müze projesinde ayrı bir alanda temsil ediliyor.

Bir duvara 10 Temmuz 2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmi Gazete'deki 'Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmesi ile ilgili' kararın yansıtılması hedefleniyor. Caminin hologramının da ayrı bir şekilde salonda yer alacağı şekilde çalışma yapılıyor. (...)"